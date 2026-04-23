Un nuevo escándalo sacude al mundo del género urbano chileno luego de que el artista Sinaka se volviera tendencia en redes sociales por la difusión de supuestos registros íntimos.

Los videos comenzaron a circular principalmente en plataformas como X y Telegram, generando una ola de reacciones, especulaciones y advertencias por posibles riesgos de seguridad asociados a los enlaces compartidos.

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En medio de la viralización, el caso ha estado marcado por la incertidumbre respecto del origen del material. Mientras algunos usuarios apuntaron a una eventual filtración, otros recordaron que el propio cantante ya había hecho referencias a este tipo de contenido en sus letras, lo que abrió un debate sobre el contexto en que estos registros fueron creados y difundidos originalmente.

"De repente me enviaron un link, salíamo’ los do’ en pelota con puro’ bling bling, le di clic, en las rede’ ya estaba arma’o el cahuín, salía dándote en el video a lo Johnny Sins, sexual, un placer visual, bien casual, en una pose inusual“, dice el artista en Telegram, canción que comparte con King Savage.

“Quiero que quede claro”

La polémica creció rápidamente, instalando el tema en la conversación digital y sumando miles de comentarios. Sin embargo, no fue hasta varias horas después que una voz directamente involucrada decidió salir a aclarar la situación.

Se trata de la creadora de contenido conocida como “Vvle.paulaa”, quien utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente cualquier participación en una filtración, luego que se apuntara que el contenido venía de una expareja.

La ex del Sinaka filtró los vídeos y dejó su Whatsapp para que le pidan más ¿? WTF pic.twitter.com/3ZvmjjD9JU — Mikini (@mikinii) April 23, 2026

“Quiero que quede claro que yo no he filtrado los videos”, señaló, cuestionando además las versiones que circulan en internet. Según explicó, ambos mantenían una dinámica de creación y venta de contenido en conjunto, con consentimiento mutuo para su uso público durante un periodo prolongado.

“Ambos vendíamos contenido estos fueron de uso público durante un periodo largo al cual ambos decidimos eliminar, obviamente hay gente que aún los conserva y podría haber filtrado q estupidez todo lo q se está comentando es cosa de escuchar las canciones y lo que el mismo comenta ”, indicó la mujer.

La influencer incluso compartió mensajes de usuarios que respaldan su versión, insistiendo en que la polémica responde más a una reinterpretación de material antiguo que a una filtración reciente.

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