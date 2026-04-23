Se acabó la aventura de Cristian Garin en el Masters de Madrid: sufrirá brusca caída en el ranking ATP

Cristian Garin (85°) se despidió definitivamente del Masters 1.000 de Madrid este jueves, tras caer en primera ronda ante el belga Alexander Blockx (69°).

El chileno había quedado eliminado en la última ronda de las clasificaciones del torneo madrileño, pero tras las bajas de algunos jugadores, logró ingresar al cuadro principal como “perdedor afortunado”.

Con este antecedente, “Gago” enfrentó a Blockx esta mañana y el partido comenzó de la mejor manera para el tenista nacional, quien se impuso por 6-4 en el primer set.

Sin embargo, el chileno no pudo sostener la solidez en el juego, mientras que el europeo fue agarrando confianza y terminó ganando el segundo y tercer set por 7-5.

En definitiva, Alexander Blockx venció a Cristian Garin por 4-6, 7-5 y 7-5 en 2 horas y 19 minutos de juego. El belga avanzó a la segunda ronda del torneo, donde jugará contra el estadounidense Brandon Nakashima (32°).

Por su parte, Garin dice adiós al Masters 1.000 de Madrid sin poder defender los puntos del año pasado, por lo que sufrirá una caída en el ranking ATP y saldrá del top 100.