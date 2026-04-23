“Quiero tanto a mi madre, que podría haber jugado por Chile; a ella le gusta Colo Colo y a mí también”

Ricardo Rodríguez, lateral izquierdo que milita en el Real Betis de Manuel Pellegrini, reconoció que le habría gustado defender la camiseta de la selección chilena, aunque aseguró que nunca recibió un llamado formal para ser convocado a La Roja.

En diálogo con Jean Beausejour, exseleccionado nacional y actual comentarista de ESPN, el defensor nacido en Suiza pero de madre chilena confesó que “si hubiese existido la oportunidad de jugar por las dos (selecciones), me lo pensaba”.

“Yo solo tenía la oportunidad de jugar por Suiza y si hubiera tenido las dos, podría decidir. Mi madre es chilena y la quiero tanto que podría haber jugado por Chile", agregó.

Además, Rodríguez manifestó su deseo por conocer Chile y se declaró hincha de Colo Colo, pasión que comparte toda su familia. “Nunca fui a Chile y quiero ir. Para mí es muy importante conocer a la familia de mi madre. Aún está ahí y creo que cuando termine de jugar, la primera cosa que haré es ir para Chile”, afirmó.

“A mi mamá le gustaba Colo Colo y a mí también. A mis abuelos también les gustaba mucho Colo Colo”, complementó.

Cabe recordar que Ricardo Rodríguez debutó en 2011 con el FC Zürich y ha tenido pasos por Wolfsburgo, Milan, PSV y Torino. En la actualidad, defiende los colores del Real Betis de Manuel Pellegrini y, con la selección de Suiza, ha disputado los Mundiales de 2014, 2018 y 2022.