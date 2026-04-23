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Remezón en el líder del fútbol chileno: “El jugador ha dejado de pertenecer a nuestra institución”

A través de redes sociales, Deportes Limache comunicó la salida de César Pinares, tras alcanzar un acuerdo para finiquitar su contrato de manera anticipada.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

Deportes Limache, actual líder del fútbol chileno, sorprendió en las últimas horas al anunciar la salida de César Pinares, quien finiquitó su contrato de manera anticipada tras alcanzar un acuerdo la dirigencia del club.

“Informamos a la opinión pública que, tras un acuerdo entre el club y el jugador, el señor César Pinares ha dejado de pertenecer a nuestra institución”, comunicó el elenco de la Región de Valparaíso en redes sociales.

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“Agradecemos la dedicación y profesionalismo entregado durante todo este tiempo a Deportes Limache y le deseamos el mayor de los éxitos en sus desafíos a futuro”, agregaron.

Las razones de la salida de César Pinares

Según detalló La Tercera, el volante de 34 años no estaba conforme con su rol secundario en el equipo dirigido por Víctor Rivero, situación que se habría acentuado tras su suplencia en el triunfo ante Cobresal en El Salvador. De hecho, en el más reciente duelo contra Universidad de Concepción ni siquiera fue citado.

A esto se sumaron los comentarios de su entorno familiar, específicamente de su esposa Ana González, quien publicó duros mensajes en su cuenta de Instagram dirigidos al técnico de Limache. “No y los cambios weones”, escribió luego de la caída frente a Palestino en La Cisterna.

Otra de los motivos de la salida del exmediocampista de Colo Colo y Universidad Catplica sería el largo trayecto desde Santiago hasta la Quinta Región para asistir a los entrenamientos, viajes de casi dos horas que terminaron por agotarlo.

Al margen de lo anterior, la salida de Pinares representa una sensible baja para Deportes Limache, considerando que el volante disputó 12 de los 14 partidos de la actual temporada, aportando además un gol en el sólido arranque que tiene al equipo como líder de la Liga de Primera con 20 puntos.

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