EE.UU. incauta petrolero vinculado al contrabando de crudo iraní en el océano Índico
El buque, con bandera de Guyana, había sido sancionado en 2024 por transportar crudo iraní en violación de las restricciones impuestas por Washington y tenía como destino China al momento del operativo.
El ejército de Estados Unidos asegura haber incautado otro petrolero asociado con el contrabando de petróleo iraní.
El Departamento de Defensa publicó imágenes de video de las fuerzas estadounidenses en la cubierta del petrolero Majestic X.
“Continuaremos con la aplicación marítima global para desmantelar redes ilícitas e interceptar buques que proporcionen apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, señala un comunicado del Pentágono.
Los datos de seguimiento de barcos mostraban al Majestic X en el océano Índico, entre Sri Lanka e Indonesia. Tenía como destino Zhoushan, China. Se trata de un petrolero con bandera de Guyana.
Anteriormente se llamaba Phonix y fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2024 por contrabandear crudo iraní en violación de las sanciones estadounidenses contra la República Islámica. (
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.