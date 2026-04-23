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Trump ordena atacar embarcaciones que coloquen minas navales en el estrecho de Ormuz

El mandatario habló de atacar las “pequeñas embarcaciones” de Irán.

Gabriel Esteffan

Getty Images

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El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este jueves que ordenó a la Armada del país “disparar y destruir” cualquier embarcación que coloque minas navales en las aguas del estrecho de Ormuz.

No debe haber “ninguna vacilación” para que las fuerzas estadounidenses ataquen las “pequeñas embarcaciones” de Irán que colocan minas, y los dragaminas estadounidenses están despejando el estrecho de Ormuz en este momento, indicó Trump en su red social Truth Social.

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“He ordenado a la Armada estadounidense que dispare y elimine cualquier barco (...) que ponga minas en aguas del estrecho de Ormuz”, agregó en el mensaje, donde agregó que “todos” los buques de la Armada iraní, “los 159”, están “en el fondo del mar” como resultado de la ofensiva lanzada junto a Israel.

“Además, nuestros desminadores están limpiando el estrecho en estos momentos. Por ello, ordeno que las actividades continúen, pero triplicando su nivel”, finalizó Trump.

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