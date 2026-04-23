;

La respuesta de la FIFA e Italia a la polémica propuesta de Trump de reemplazar a Irán en el Mundial 2026

El ente rector del fútbol mundial desestimó la idea impulsada por el gobierno de Estados Unidos para que la selección europea ocupe el lugar del combinado asiático en la próxima Copa del Mundo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / JIA HAOCHENG

La polémica por la participación de Irán en el Mundial 2026 volvió a escalar en las últimas horas, luego de que un enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le propusiera a la FIFA excluir al seleccionado iraní del torneo y darle su lugar a Italia.

En medio de la controversia que generó la iniciativa, tanto el ente rector del fútbol mundial como autoridades italianas salieron al paso y rechazaron la idea de reemplazar al combinado asiático en la próxima Copa del Mundo.

Revisa también:

ADN

Según informó el diario El País y de acuerdo con el reglamento del organismo, en caso de una eventual baja de Irán, su reemplazo debería salir de la misma confederación, por lo que la opción sería Emiratos Árabes Unidos y no una selección europea como Italia.

Asimismo, desde el país europeo también descartaron la iniciativa. El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, calificó la idea como “vergonzosa”, mientras que el ministro de Deportes, Andrea Abodi, sostuvo que “la clasificación se consigue en el terreno de juego”, en referencia a la eliminación italiana en el repechaje contra Bosnia y Herzegovina.

Cabe recordar que Irán está en negociaciones para que sus partidos del Grupo G en el Mundial 2026 se disputen en México y no en Estados Unidos, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente.

Actualmente, el seleccionado iraní tiene programados sus encuentros contra Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 junio) en Los Ángeles, y frente a Egipto (26 de junio) en Seattle. Sin embargo, la dirigencia ya abrió conversaciones con la FIFA para mover sus duelos a territorio azteca, aunque el ente rector ha mantenido su postura de mantener el calendario oficial.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad