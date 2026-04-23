La respuesta de la FIFA e Italia a la polémica propuesta de Trump de reemplazar a Irán en el Mundial 2026

La polémica por la participación de Irán en el Mundial 2026 volvió a escalar en las últimas horas, luego de que un enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le propusiera a la FIFA excluir al seleccionado iraní del torneo y darle su lugar a Italia.

En medio de la controversia que generó la iniciativa, tanto el ente rector del fútbol mundial como autoridades italianas salieron al paso y rechazaron la idea de reemplazar al combinado asiático en la próxima Copa del Mundo.

Según informó el diario El País y de acuerdo con el reglamento del organismo, en caso de una eventual baja de Irán, su reemplazo debería salir de la misma confederación, por lo que la opción sería Emiratos Árabes Unidos y no una selección europea como Italia.

Asimismo, desde el país europeo también descartaron la iniciativa. El ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, calificó la idea como “vergonzosa”, mientras que el ministro de Deportes, Andrea Abodi, sostuvo que “la clasificación se consigue en el terreno de juego”, en referencia a la eliminación italiana en el repechaje contra Bosnia y Herzegovina.

Cabe recordar que Irán está en negociaciones para que sus partidos del Grupo G en el Mundial 2026 se disputen en México y no en Estados Unidos, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente.

Actualmente, el seleccionado iraní tiene programados sus encuentros contra Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 junio) en Los Ángeles, y frente a Egipto (26 de junio) en Seattle. Sin embargo, la dirigencia ya abrió conversaciones con la FIFA para mover sus duelos a territorio azteca, aunque el ente rector ha mantenido su postura de mantener el calendario oficial.