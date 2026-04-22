Escándalo a menos de dos meses del Mundial: EE.UU. presiona a FIFA para excluir a Irán y darle su lugar a esta selección / JIM WATSON

La teleserie en torno a la participación de Irán en el Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. A menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo, este miércoles trascendió una noticia que podría alterar nuevamente los planes del país persa.

Según informó Financial Times, uno de los periódicos más importantes de Norteamérica, un alto enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la FIFA que Irán sea excluido del torneo y que su lugar sea ocupado por Italia, que no logró su clasificación tras perder el repechaje europeo ante Bosnia y Herzegovina.

De acuerdo al citado medio, el emisario del mandatario estadounidense, llamado Paolo Zampolli, le sugirió el intercambio al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, argumentando que los cuatro títulos de la “Azurra” en la Copa del Mundo a lo largo de la historia justifican otorgarle esa plaza.

Lo cierto es que la sugerencia surge ante la posibilidad de que el cupo de Irán quede vacante debido a las crecientes tensiones y conflictos bélicos que, en los últimos meses, también han tenido repercusiones en el mundo del fútbol.

A top envoy to Donald Trump suggested the swap to Fifa president Gianni Infantino and the US president, as leader of the country co-hosting the tournament, arguing that Italy’s four World Cup titles in the tournament's history justify awarding it the slot. https://t.co/yWT7LQrbNG pic.twitter.com/Dcj8ohrOfs — Financial Times (@FT) April 22, 2026

El conflicto que amenaza la participación de Irán

En las últimas semanas, Irán evaluó no presentarse al Mundial 2026 por el conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, posteriormente solicitó que sus partidos del Grupo G se disputen en México y no en Estados Unidos.

Actualmente, el seleccionado iraní tiene programados sus encuentros contra Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 junio) en Los Ángeles, y frente a Egipto (26 de junio) en Seattle.

No obstante, la dirigencia del país persa ya abrió conversaciones con la FIFA para mover sus duelos a México, aunque el ente rector ha mantenido su postura de mantener el calendario oficial.

A la espera de la respuesta final de la FIFA, Irán insistirá en su plan de jugar la Copa del Mundo en México, buscando una solución que le permita ser parte del certamen sin tener que pisar suelo estadounidense. De lo contrario, su lugar podría quedar en manos de Italia u otra selección que determine el ente rector del fútbol mundial.