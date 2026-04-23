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La familia Paulmann retoma el control de Cencosud: hijo mayor del fundador asume la presidencia

La familia del fundador, Horst Paulmann, vuelve a la presidencia de Cencosud luego de tres años.

Nicolás Lara Córdova

La familia Paulmann retoma el control de Cencosud: hijo mayor del fundador asume la presidencia

La familia Paulmann retoma el control de Cencosud: hijo mayor del fundador asume la presidencia / SOPA Images

El retail nacional vivió este jueves un movimiento relevante, luego de que Cencosud informara ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una serie de cambios en la presidencia del grupo.

El holding comunicó que el brasileño Julio Moura Neto traspasará la presidencia del directorio de la compañía a Manfred Paulmann Koepfer, hijo mayor del fundador de Cencosud, Horst Paulmann.

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El cambio se concretará este viernes 24 de abril y marcará el retorno de la familia Paulmann a la presidencia del grupo tras tres años, luego de que Julio Moura reemplazara a Heike Paulmann.

A través de un comunicado, Julio Moura Neto señaló: “Ha sido un honor presidir el directorio de Cencosud durante este período. Agradezco la confianza del directorio y de los accionistas, así como el trabajo conjunto con el equipo ejecutivo en un contexto desafiante para la compañía y la industria”.

Estos no fueron los únicos ajustes informados. Cenco Malls también comunicó que Manfred Paulmann renunció a la presidencia de la compañía, la que será asumida por Jaime Soler.

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