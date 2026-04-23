Joven chilena de 17 años pide ayuda urgente: necesita $50 millones para cirugía en el extranjero

Una adolescente de 17 años de Osorno inició una campaña solidaria para reunir $50 millones, monto que necesita para someterse a una cirugía en el extranjero tras ser diagnosticada con la enfermedad de Hirschsprung.

Se trata de Magdalena Ibáñez, quien dio a conocer su situación a través de redes sociales, donde explicó que requiere una intervención especializada en México para tratar la condición que afecta su colon.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Carolina, la enfermedad implica que una parte del intestino carece de funcionamiento adecuado, lo que provoca complicaciones severas.

“Tiene una parte importante de su intestino sin nervios, sin peristaltismo, sin funcionalidad”, explicó en publicaciones difundidas en redes, donde también detalló que la joven sufre episodios de intenso dolor.

Frente a este escenario, la familia inició diversas acciones para reunir el dinero. Entre ellas, la venta de bienes, como un vehículo y una clínica veterinaria, además de la organización de rifas solidarias.

La campaña ha comenzado a viralizarse en plataformas digitales, donde cercanos y usuarios han compartido la información con el objetivo de apoyar a la joven en la recolección de fondos.