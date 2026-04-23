“Es mi decisión”: mujer de 56 años viajará a Suiza para usar eutanasia tras perder a su hijo

“Es mi decisión”: mujer británica viajará a Suiza para eutanasia tras perder a su hijo

La decisión de una mujer británica de 56 años de someterse a eutanasia en Suiza ha generado debate en Reino Unido, especialmente en casos donde no existen enfermedades terminales.

Según medios internacionales se trata de Wendy Duffy, quien tomó la determinación tras la muerte de su único hijo en 2022, hecho que —según ha señalado— marcó un quiebre definitivo en su vida.

Pese a no presentar problemas de salud física, la mujer sostiene que no ha logrado superar el duelo ni encontrar un propósito para continuar.

De acuerdo con sus declaraciones, su decisión se enmarca en un proceso prolongado, en el que recibió tratamiento con antidepresivos y enfrentó episodios complejos en su salud mental.

Finalmente, optó por viajar a Suiza, país donde el suicidio asistido es legal bajo ciertas condiciones, incluyendo el sufrimiento considerado insoportable.

“Es mi vida, mi decisión”, afirmó, al explicar las razones detrás de su determinación.

La mujer le comunicó su decisión a sus seis hermanos, quienes —según indicó— conocen su situación emocional. No obstante, evitó precisar fechas sobre el procedimiento, señalando que informará oportunamente a su familia antes de concretarlo.

El caso ha reabierto la discusión sobre la eutanasia y su aplicación en contextos de sufrimiento psicológico, poniendo en el centro el debate sobre el acompañamiento en situaciones de duelo extremo y los marcos legales que regulan este tipo de decisiones.