La principal duda de Fernando Ortiz en Colo Colo para el duelo de este domingo ante Universidad de Concepción es quién defenderá el arco albo tras la lesión de Fernando de Paul.

Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva son las alternativas entre las que deberá decidir el “Tano”. Ambos son canteranos con gran proyección, pero con poco rodaje en el profesionalismo.

Uno que sabe lo que es pararse bajo los tres palos del arco del “Cacique” es Marcelo Ramírez, guardameta campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos, quien en conversación con ADN Deportes eligió a su favorito para atajar ante el “Campanil”.

“Sobre Villanueva, yo lo he dicho: para mí tiene que salir a préstamo a jugar, como se hacen los arqueros, jugando y recibiendo goles. Así se logra la madurez”, comenzó señalando el “Rambo”.

“Maureira, por lo poco que lo vi, creo que entró contra Peñarol para la definición de penales, atajó alguno e hizo un par de intervenciones muy buenas. Mide 1,91 metros, es un arquero de prototipo ideal y tiene mucha proyección, pero el carácter y la personalidad los vamos a ver ahora. Espero que ande bien, porque es una responsabilidad grande”, agregó sobre quien venía siendo suplente de De Paul.

Tras analizar la situación de ambos jóvenes, Ramírez eligió a su preferido para el domingo. “Yo soy de la idea de que siempre deben haber dos arqueros de categoría similar y un tercero de proyección. En este caso, cuando Colo Colo pudo hacerlo, no lo hizo y hoy es un riesgo. Yo me inclinaría por Maureira, porque de los dos que han jugado es el que me mostró más personalidad y al que mejor le han salido las cosas”, aseguró.