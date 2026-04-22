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Alivio en Colo Colo: descartan desgarro de una de sus figuras y podría llegar ante la UdeC

Según información de ADN Deportes, Joaquín Sosa finalmente presenta un edema muscular, por lo que Fernando Ortiz no lo descarta para jugar en Collao.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

El duelo de Colo Colo ante Palestino en la más reciente fecha de la Liga de Primera terminó siendo tétrico para los albos, y no solo por la derrota en el Estadio Monumental.

El pasado domingo, además de no sumar puntos, sufrieron con las lesiones de Fernando de Paul y Joaquín Sosa, además de la quinta tarjeta amarilla a Arturo Vidal, que lo deja suspendido para el próximo compromiso.

Si bien las bajas del portero y del “King” están confirmadas para el choque del domingo 26 de abril ante Universidad de Concepción, en el “Cacique” esperarán hasta el final por el defensor de cara al viaje a Collao.

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Según información de ADN Deportes, finalmente el zaguero uruguayo no presenta un desgarro, sino un edema muscular, por lo que no se descarta su presencia para el partido ante el “Campanil”.

De hecho, en el entrenamiento de este miércoles, Joaquín Sosa realizó trabajos en el gimnasio y finalizó la sesión trotando. Para Fernando Ortiz, el central es titular indiscutido, por lo que su ausencia, sumada a la de Vidal, sería una preocupación importante.

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