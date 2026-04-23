“Los dos goles más importantes en Chile los tengo contra la U; siempre es lindo marcar en los clásicos”

El delantero y capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, anticipó el duelo de este sábado frente a la U de Chile en una nueva edición del Clásico Universitario y se refirió a la opción de reencontrarse con el gol frente a los azules, tras acumular ocho partidos consecutivos sin anotar en la Liga de Primera 2026.

“Los delanteros siempre queremos marcar y hacer goles, pero no siempre se puede. Sí me enfoco mucho en mi equipo, en mis compañeros, en el triunfo, que eso yo creo que está primero. Después, si el gol llega o no, es parte del trabajo, es parte de la insistencia, de estar buscándolo día a día", sostuvo el ariete de 38 años.

En esa línea, recordó algunos de sus momentos más emblemáticos ante la U, como su golazo de chilena y la anotación con la que se convirtió en el máximo goleador histórico de la UC. “Ojalá me toque convertir. En los clásicos siempre es lindo, son recordados. Creo que los dos goles más importantes en Chile los tengo contra la U, entonces obviamente que marcarle es lindo, pero nosotros nos preocupamos en tratar de que las cosas salgan bien y quedarnos con los tres puntos", remarcó.

Sobre las críticas por un supuesto favoritismo arbitral hacia la UC, fue tajante: “No vi ninguna crítica sobre Católica sobre los arbitrajes, me estás sorprendiendo, porque el partido pasado tuvimos una expulsión. Debería ser al revés, nos quedamos con un jugador importante fuera del clásico. No sé qué responder. No vi quién lo dijo, no puedo responder”.

Finalmente, valoró la posibilidad de contar con hinchas visitantes en los próximos clásicos. “Sería muy lindo, ojalá que se pueda dar. Si no es en este partido, en el próximo tiempo. Tenemos que saber comportarnos y disfrutar de estos eventos”, concluyó.