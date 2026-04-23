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“Te admiro muchísimo”: el emotivo encuentro entre “La Catalina” y una leyenda de WWE

La luchadora chilena se cruzó con Lita, y compartieron un momento viral en redes sociales.

Felipe Romo

“Te admiro muchísimo”: el emotivo encuentro entre “La Catalina” y una leyenda de WWE

“La Catalina” es uno de los recientes fichajes de WWE para su alianza con la Triple A, y la chilena supo marcar presencia en su debut con la empresa mexicana dejando en claro que irá por el título máximo de la división femenina de Lady Flammer.

La “Diva del Ring” estuvo presente en el fin de semana de Wrestlemania en las Vegas, donde conoció a uno de sus ídolos, John Cena. Ahora, la joven luchadora pudo cumplir otro de sus sueños junto a una leyenda de la lucha libre femenina.

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En un video publicado por la cuenta de WWE en español, se mostró el momento donde la chilena conoció a Lita, ex campeona femenina de la empresa y una de las pioneras en el crecimiento de la división.

Te admiro muchísimo”, fueron las palabras de “La Catalina” para Lita, quien le respondió amablemente y accedió a tomarse una fotografía con la competidora nacional.

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