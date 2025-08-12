;

Winnie the Pooh sigue sediento de sangre: confirman la realización de “Blood and Honey 3″

José Campillay

El terror retorcido inspirado en los clásicos infantiles sigue expandiéndose. Tras el éxito comercial de las dos primeras entregas, Winnie the Pooh: Blood and Honey 3 ya está en marcha.

La película contará con el cineasta Richard Stanley como guionista, conocido por su trabajo en Color Out of Space y su participación en títulos como La isla del Dr. Moreau y El demonio del desierto.

El proyecto marca una nueva etapa dentro del llamado Poohniverse, la franquicia creada por Rhys Frake-Waterfield que reimagina personajes entrañables de la literatura infantil como figuras de pesadilla.

En esta saga, el adorable oso se transforma en una criatura sedienta de sangre junto a Piglet, luego de que Christopher Robin los abandona al partir a la universidad.

Aunque la primera película, estrenada en 2023, recibió duras críticas, su propuesta atrajo a una amplia audiencia curiosa por ver esta perturbadora versión.

Esto permitió que el universo creciera con títulos como Peter Pan: Pesadilla en Nunca Jamás, Bambi: La venganza y la próxima Pinocchio Unstrung. Además, está en desarrollo Poohniverse: Monsters Assemble, una cinta que reunirá a todos los “monstruos” al estilo de Los Vengadores.

En esta tercera entrega, Scott Chambers, productor de las dos primeras películas, debutará como director, mientras que Frake-Waterfield asumirá el rol de productor. El rodaje está programado para comenzar a inicios de 2026, aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno.

Con Stanley al mando del guion, la producción promete llevar al extremo el tono macabro que ha caracterizado a la saga, consolidando el fenómeno de convertir la nostalgia infantil en terror cinematográfico.

Ahora solo queda esperar por más detalles y nuevos adelantos.

