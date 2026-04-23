“Dijo que venía a ordenar la casa y nos reímos, pero...”: Marcelo Díaz le deja un mensaje a Clark tras su salida de la U

Marcelo Díaz, volante de Universidad de Chile, habló este jueves en conferencia y le dedicó varias palabras a Michael Clark, quien hoy renunció a su cargo como presidente de Azul Azul luego de cinco años al mando del club.

“Michael nos comentó la noticia de forma personal. Le deseamos lo mejor y le agradecemos muchísimo su gestión. A mí me quedó grabada una frase que él dijo: ‘Vengo a ordenar la casa’. Muchos nos reímos de esa frase, pero finalmente fue lo que hizo: ordenó el club. Hoy, el club está muy sólido económica y deportivamente. Entonces, hay que agradecer su gestión”, señaló el mediocampista.

“Personalmente, le dije a Michael que ahora le toca disfrutar de su familia, que vaya a su casa a estar tranquilo y que se preocupe de lo más importante que tenemos los seres humanos: la familia”, agregó Díaz sobre la salida de Clark.

Además, el “Chelo” respondió con humor cuando le preguntaron acerca de quién será el sustituto de Clark en Azul Azul. “Creo que me van a anunciar a mí como nuevo presidente. Jugador y presidente. Voy a ser el nuevo Verón...”, dijo en tono de broma.

Luego, ya tomándose el tema con seriedad, comentó: “Me da lo mismo, o no me incumbe, lo que suceda en el directorio de Azul Azul. El martes habrá una junta; ahí vamos a saber quién será nuestro nuevo presidente y quién va a liderar todo lo que tenga que ver con nosotros”.

Por último, anticipando el Clásico Universitario de este sábado, Marcelo Díaz dejó un claro mensaje: “Ojalá que el arbitraje no influya y que ni siquiera le demos el beneficio de la duda al árbitro para que tome sus decisiones. Los jugadores tienen que ser los responsables de lo que suceda en la cancha”.