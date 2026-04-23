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“Yo estaba listo en Unión Española, pero me pidieron que esperara y ahí dije ‘algo raro va a pasar’... Quedé shockeado”

“Por decirle que sí a Unión, perdí muchas ofertas. Me habían llamado hartos equipos”, señaló el zaguero chileno Víctor González Chang sobre su fallida llegada al cuadro “hispano”.

Daniel Ramírez

@ueoficial

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El defensa chileno, Víctor González Chang, rompió el silencio sobre la mala experiencia que vivió con Unión Española en el último mercado de pases.

En una reciente entrevista, el ex Santiago Wanderers contó que tenía todo listo para firmar con el cuadro “hispano” en diciembre pasado. Sin embargo, de un momento a otro el fichaje se cayó y el zaguero quedó en una situación muy compleja.

“Yo había llegado a un acuerdo con Unión Española, estaba listo. Se filtró en todos lados que yo me iba a Unión y mis cercanos me felicitaban… pero no había firmado", señaló el futbolista de 31 años en diálogo con el streamer José La Orga.

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“Tenía todo para hacerme los exámenes, pero me llaman y me dicen: ‘Víctor, espéranos después de Navidad’. Ahí dije: ‘Esta hueá está rara, algo raro va a pasar’. Por decirle que sí a Unión, perdí muchas ofertas. Me habían llamado hartos equipos. Pasa Navidad, yo pregunto y me dicen: ‘No, hermano, se cayó’”, comentó el jugador sobre su fallida llegada a la escuadra “hispana”.

“Comencé a llamar a los clubes que me habían buscado, pero todos ya habían contratado centrales. Empecé a quedarme sin opciones”, explicó el zaguero respecto a la situación que vivió en ese momento.

En la misma línea, confesó: “Quedé shockeado por lo de Unión. Menos mal no había arrendado departamento. Estaba desesperado también porque justo había nacido mi hijo”.

De la Primera B bajó a la Segunda División

Tras varios días de incertidumbre por no encontrar equipo, Víctor González Chang recibió el llamado de Santiago City, elenco que compite en la Segunda División Profesional.

“Me llamó el técnico de Santiago City. Eso para mí es importante, así que dije: ‘Ya, voy’. Al principio fue duro, porque pasé de hacer un buen año en Wanderers, que es una buena vitrina, a tener que bajar de división. Es raro”, reconoció el experimentado defensa.

“Deben ser pocos los futbolistas que jugaron todo el año en un equipo importante y después bajaron de división”, concluyó.

@laorga17

Tocara guerriar y remar denuevo , el futbol es de momentos y hay que seguir 👏🏻⚽️ #parati #unionespañola #viral #futbolchileno #streamchile

♬ Title Swoosh - 佚名

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