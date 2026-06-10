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VIDEO. “Lo asumo como perdido”: tiktoker denuncia reiterados errores de crematorio de mascotas tras muerte de su gato

La influencer expresó sus dudas sobre el procedimiento en redes sociales luego de detectar equivocaciones en el servicio ofrecido.

Ruth Cárcamo

Capturas TikTok @frandiazperomaspersonal

Capturas TikTok @frandiazperomaspersonal

La influencer Fran Díaz denunció en redes sociales una serie de errores ocurridos tras la cremación de su gato, situación que la llevó a dudar de que las cenizas entregadas correspondan realmente a su mascota.

A través de TikTok, la creadora de contenido explicó que, como parte del servicio, le entregaron un ánfora, un certificado de defunción y una impresión de la pata del animal. Sin embargo, al revisar los elementos detectó inconsistencias.

Entre ellos, la urna tenía grabado el nombre “Zaturnino Rey de la Selva”, cuando el nombre correcto de su gato era “Zaturnino Rey de Sevilla”, equivocación que también se repetía en el certificado de defunción.

“Lo asumo como perdido”

Según relató Díaz, la empresa reconoció los errores y prometió corregir tanto la inscripción del ánfora como la documentación, pero al recibir una nueva urna se encontró nuevamente con el nombre equivocado.

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“Se grabaron dos ánforas más la que ya estaba lista y eso confundió al joven, porque tenía tres ánforas en las manos”, le explicaron desde el establecimiento.

Si bien la empresa aseguró que las cenizas sí corresponden a su mascota y sostuvo que cada urna cuenta con una etiqueta y un número de identificación, la influencer afirmó que perdió la confianza en el servicio.

“Es súper frustrante pensar que lo podía enterrar en mi casa, pero yo quería algo más cercano, donde pudiera verlo (...) ya no lo tengo, lo asumo como perdido. Yo nunca voy a saber si esas cenizas son realmente las cenizas de mi gato”, expresó.

Mira aquí el video:

@frandiazperomaspersonal

Update: la tercera fue la vencida y lo tenemos pero los malos ratos wtf

♬ sonido original - Fran Diaz

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