¿Cuáles son los límites las 42 horas semanales? Experto despeja dudas de la ley que empieza este domingo / FELIPE CONSTANZO

Desde este 26 de abril comienza una nueva etapa de la ley de 40 horas: la jornada laboral baja de 44 a 42 horas semanales. Aunque se trata de un cambio acotado en número, su implementación práctica ha generado dudas en trabajadores y empleadores.

El tema fue abordado en ADN Te Escucha, donde la conductora Sandra Zeballos conversó con el abogado Matías Espinoza, socio del área laboral de GrupoDefensa.cl, quien enfatizó que la medida no es voluntaria.

“No es una decisión del empleador. Es una norma laboral irrenunciable que aplica automáticamente para trabajadores regidos por el Código del Trabajo”, explicó.

El cambio forma parte de una implementación gradual que busca mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, una de las principales interrogantes apunta a cómo se distribuyen esas dos horas menos en la práctica.

Una de las claves, según Espinoza, es que “la distribución debe acordarse entre empleador y trabajador. Si no hay acuerdo, la Dirección del Trabajo ya dijo que la rebaja debe hacerse en bloques de al menos una hora, no en minutos repartidos en la semana”.

El abogado también abordó una de las prácticas que ha generado controversia en el debate público: el uso del tiempo de colación para compensar la reducción de jornada. “La hora de colación no cuenta como jornada laboral. Usarla para ‘ajustar’ la reducción no cumple con el espíritu de la ley”, advirtió.

Además, la ley contempla flexibilidad en la distribución de la jornada, pero establece límites claros. Uno de ellos es que la disminución de horas no puede implicar una rebaja en las remuneraciones.

¿Y los que tienen varios empleadores?

Otro aspecto relevante se relaciona con quienes tienen más de un empleo. En estos casos, la ley se aplica de manera independiente por cada vínculo laboral. “La limitación de jornada es por empleador. Si alguien tiene dos trabajos, las horas no se suman entre sí”, explicó Espinoza.

El foco de la ley, insistió el abogado, no es solo trabajar menos, sino vivir mejor: “Esto busca que las personas tengan más tiempo para su vida personal, su familia o simplemente descansar”.

Un cambio relevante que ya comienza a regir y marca un nuevo avance en la regulación laboral en Chile, aunque su correcta aplicación dependerá, en gran parte, de la información disponible y del cumplimiento por parte de las empresas.