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¿Cortar o no? Esto debes hacer con el pelaje de tu perro en invierno

Durante los meses de invierno muchos optan por no cortar el pelaje de sus mascotas. Expertos entregan sus recomendaciones.

Nicolás Lara Córdova

¿Cortar o no? Esto debes hacer con el pelaje de tu perro en invierno

¿Cortar o no? Esto debes hacer con el pelaje de tu perro en invierno / Lourdes Balduque

Con la llegada de la temporada otoño-invierno, el pelaje de los perros suele volverse más denso como un mecanismo natural de protección frente a las bajas temperaturas. Esto ha llevado a que muchas personas eviten cortarle el pelo a sus mascotas durante esta época.

Sin embargo, expertos en salud animal advierten que esta decisión, sin una adecuada mantención, puede tener efectos negativos en su bienestar.

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“El pelaje cumple una función clave en la regulación térmica, por lo que no siempre es recomendable realizar cortes excesivos en invierno. Pero eso no significa que deba dejarse sin cuidado”, explica Diego Pincheira, médico veterinario del Laboratorio Zoetis.

Uno de los principales errores durante esta época es pensar que no se debe intervenir el pelaje en absoluto. Si bien no todos los perros requieren cortes en invierno, sí es fundamental realizar mantenciones que eviten la formación de nudos, especialmente en razas de pelo largo o abundante.

Estos pueden generar incomodidad, tensión en la piel e incluso favorecer irritaciones o infecciones cutáneas si no se tratan a tiempo.

Parásitos en perros durante el invierno: por qué la desparasitación sigue siendo clave

A este escenario se suma un factor muchas veces invisibilizado: la presencia de parásitos.

Un pelaje poco mantenido puede dificultar la detección de pulgas o garrapatas, retrasando su diagnóstico y facilitando su propagación dentro del hogar.

“Cuando el pelaje no se cepilla ni se revisa con frecuencia, los parásitos pueden pasar desapercibidos por más tiempo. Esto no solo retrasa su tratamiento, sino que aumenta el riesgo de infestaciones más complejas, tanto para la mascota como para el entorno familiar”, advierte Diego Pincheira.

Además, el especialista enfatiza que existe una creencia errónea respecto a su estacionalidad: “Muchas personas piensan que en invierno los parásitos desaparecen, pero pueden mantenerse activos, especialmente en ambientes interiores con calefacción”.

“El uso de antiparasitarios de amplio espectro, como Simparica Trio, permite proteger a los perros frente a parásitos internos y externos en una sola administración mensual, facilitando su uso durante todo el año”, concluye el veterinario..

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