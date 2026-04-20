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¿Vas a correr la Maratón de Santiago? Evita este error en los últimos días (y llega mejor preparado)

Esta equivocación común puede arruinar meses de preparación.

Javiera Rivera

¿Vas a correr la Maratón de Santiago? Evita este error clave en los últimos días (y llega mejor preparado)

¿Vas a correr la Maratón de Santiago? Evita este error clave en los últimos días (y llega mejor preparado) / EyeEm Mobile GmbH

El próximo domingo 26 de abril se realizará la Maratón de Santiago, donde miles de corredores afinan los últimos detalles de su preparación. Pero hay un error que se repite año tras año en esta etapa final y que puede marcar la diferencia.

El error que debes evitar antes de la maratón

Según especialistas de Smart Fit, el principal fallo en los días previos es aumentar la intensidad del entrenamiento para “compensar” lo que no se hizo antes.

“El error más común en esta fase es querer ‘ponerse al día’ y entrenar más fuerte o más seguido de lo habitual”, explicó Jorge Pizarro.

“Esto genera fatiga acumulada, eleva el riesgo de lesiones y puede hacer que la persona no llegue en buenas condiciones a la carrera”, agregó.

En lugar de mejorar el rendimiento, este exceso de exigencia suele provocar cansancio muscular, menor recuperación y pérdida de energía clave para el día de la competencia.

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¿Qué hacer en los últimos días para rendir mejor?

La etapa final del entrenamiento —conocida como “tapering”— no busca aumentar el rendimiento, sino optimizar lo ya trabajado. Estas son las recomendaciones clave.

Baja la intensidad, pero mantén la rutina

  1. Prioriza el descanso y la recuperación
  2. No hagas cambios de última hora
  3. Suma fuerza y movilidad
  4. Define tu estrategia de carrera
  5. Escucha las señales de tu cuerpo

“En esta etapa, menos es más. El objetivo no es seguir aumentando el rendimiento, sino llegar en las mejores condiciones posibles”, enfatizó Pizarro.

Desde Smart Fit también destacan la importancia de complementar el entrenamiento con evaluaciones físicas, planificación personalizada y herramientas digitales que permitan ajustar la carga según cada corredor.

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