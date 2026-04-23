Anuncian la llegada de un “Súper Niño” a Chile: meteorólogo anticipa las consecuencias del fenómeno climático / Getty Images

Las condiciones climáticas en el país podrían cambiar radicalmente en el corto plazo. Esto, considerando que diversos pronósticos anticipan la llegada del fenómeno de El Niño al territorio nacional.

Cabe recordar que El Niño ocurre cuando las temperaturas del océano Pacífico se elevan más que el promedio, lo que provoca diversas alteraciones climáticas.

De acuerdo al último informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), hay un 60% de probabilidades de que el fenómeno se desarrolle entre mayo y julio. En tanto, dicha cifra aumenta a un 80% de chances para el trimestre de junio, julio y agosto de este 2026.

Ante ello, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, advirtió que este año se podría presentar un “Súper Niño” en el país.

"¿Cuando se habla de Súper Ñiño? Cuando hay más de 2 grados de anomalía, es decir, el océano está más caliente en 2 grados en total. Ya para junio se proyecta 1,5 grados, lo que ya nos deja con un Ñiño fuerte", sostuvo Leyton.

En esa línea, el meteorólogo explicó que se espera: “Desde la primavera en adelante un Súper Niño muy fuerte”.

¿Cuáles serán las consecuencias del Súper Niño en Chile?

Respecto a las consecuencias del evento climático, el experto señaló que hay una gran probabilidad de que El Niño conlleve un aumento de las precipitaciones durante los meses que vienen .

“Hay una altísima probabilidad de que eso suceda, así que prepárese en el amplio sentido de la palabra, reparando su casa”, apuntó Leyton.

Adicionalmente, el experto recomendó: “Para los municipios también que se preparen con medidas, el tema de los alcantarillados y a cooperar cuando haya lluvias intensas”.