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Tesorería inicia embargos y retenciones a deudores CAE con ingresos sobre $5 millones: estas son las medidas

Las acciones contemplan medidas como retención de depósitos a plazo, fondos mutuos y de bienes raíces o vehículos.

Gabriel Esteffan

Tesorería inicia embargos y retenciones a deudores CAE con ingresos sobre $5 millones: estas son las medidas

La Tesorería General de la República (TGR) informó este jueves del inicio de las acciones de embargos y retenciones de bienes financieros dirigidas a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con ingresos mensuales que superen los 5 millones de pesos.

Tras el proceso de notificación, la institución comenzó la recuperación de recursos fiscales mediante acciones que incluyen embargos y retención de bienes financieros, tales como cuentas bancarias, así como también inversiones del tipo depósitos a plazo, fondos mutuos u otros similares y otros activos físicos como bienes raíces o vehículos.

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Esta etapa inicial de embargos se concentra en un universo de 1.340 casos a nivel nacional correspondientes a los segmentos con mayores ingresos quienes, notificados oportunamente, no han cumplido con sus obligaciones.

Según informó Tesorería, el impacto de las estrategias de cobro durante el año 2026 han permitido alcanzar una recaudación total por más de $20 mil millones de pesos.

“Solo durante abril se han regularizado más de 7.500 convenios asociados al Crédito con Aval del Estado (CAE), alcanzando una recaudación total superior a los $8.400 millones", dijo la TGR en un comunicado.

En tanto, el segmento de deudores cuyos ingresos superan los $5 millones suma pagos por $2.400 millones efectuados de forma total o parcial fuera de los convenios establecidos.

¿Qué pasará con los que ganen menos de 5 millones?

La TGR, además, anunció un refuerzo de su campaña informativa dirigida a quienes mantienen deudas CAE a través del envío de correos electrónicos que detallan las alternativas de regularización disponibles.

Para regularizar esta situación, desde el 1 de abril se encuentra operativo un sistema de convenios para deudores con ingresos menores a $5 millones, con el objetivo de facilitar la regularización de sus compromisos.

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