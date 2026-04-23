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VIDEO. Foo Fighters vuelve con fuerza con “Your Favorite Toy”: así suena y cómo escuchar su nuevo lanzamiento

Este 23 de abril por la noche la banda de Seattle lanzará su décimosegundo álbum de estudio, el segundo tras la muerte de Taylor Hawkins en 2022.

Nicolás Lara Córdova

Foo Fighters vuelve con fuerza con “Your Favorite Toy”: así suena y cómo escuchar su nuevo lanzamiento

Foo Fighters está de regreso con el lanzamiento de su décimosegundo álbum de estudio. “Your Favorite Toy” se estrenará en nuestro país durante la noche de este jueves 23 de abril.

Este es el segundo disco que lanza la banda de Seattle tras la repentina muerte de su baterista, Taylor Hawkins, en 2022. En esta oportunidad quien tomó dicho rol fue Ilan Rubin, conocido por haber sido parte de Nine Inch Nails y por haber trabajado con Paramore en 2013.

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El lanzamiento de Your Favorite Toy está en el marco de la gira mundial que Foo Fighters está llevando a cabo y que retomará este 28 de abril con un concierto en Bridport, Estados Unidos, y que por ahora los llevará por Europa, Norteamérica, Oceanía y Brasil.

Así puedes escuchar “Your Favorite Toy”, lo último de Foo Fighters

El último disco de la banda liderada por Dave Grohl se podrá disfrutar en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube Music.

El lanzamiento para nuestro país está previsto para las 23:00 horas de este 23 de abril, pero desde ya los fanáticos pueden disfrutar de los singles Caught in The Echo, Of All People, Your Favorite Toy y Asking for a Friend.

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