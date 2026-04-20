“Probablemente tengamos mucha lluvia”: El Niño llegará a Chile y afectará más a estas zonas del país / Getty Images

Las lluvias se han hecho presentes esta jornada en buena parte de la zona central de Chile. No obstante, todo parece indicar que esta condición se mantendrá durante los próximos meses con la inevitable llegada del fenómeno de El Niño.

Dicho fenómeno sucede cuando la temperatura del océano Pacífico se eleva más que el promedio, lo que ocasiona diversas alteraciones climáticas.

Según explicó el meteorólogo de TVN, Iván Torres, El Niño se da cuando la temperatura del océano aumenta entre los 1,5° y 2,0°, situación que este 2026 sería aún mayor.

“En 2026 esperamos que El Niño sea muy fuerte”, adelantó el especialista. Incluso, especificó los efectos que tendrá el fenómeno en las lluvias y cuáles serán las zonas del país más afectadas.

¿Qué zonas de Chile abarcará el fenómeno de El Niño?

Si bien la llegada de El Niño a Chile no quiere decir únicamente un aumento en las precipitaciones, el especialista adelantó que se vendrán meses lluviosos en el país.

Torres señaló que “si uno ve las estadísticas, probablemente tengamos mucha lluvia en junio, julio y agosto”.