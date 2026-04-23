Cae otro entrenador en el fútbol chileno: “Le deseamos éxito en sus futuros desafíos”

La Primera B dejó una nueva víctima entre los entrenadores del fútbol chileno. A través de un comunicado oficial, Deportes Santa Cruz oficializó la salida de John Armijo como director técnico del plantel profesional.

La decisión fue tomada tras la última derrota por 3-1 ante Unión San Felipe, que dejó al cuadro albiazul en el penúltimo lugar de la Liga de Ascenso con 6 puntos, producto de un triunfo, tres empates y cuatro derrotas en ocho partidos disputados.

En el escrito, la institución expresó que “agradecemos sinceramente su profesionalismo, compromiso y el trabajo realizado durante su etapa al mando del equipo”.

“Le deseamos éxito en sus futuros desafíos, tanto en lo profesional como en lo personal”, agregaron.

Finalmente, Deportes Santa Cruz señaló que “nuestro club comunicará oportunamente los próximos pasos respecto a la conducción técnica del plantel profesional”, mientras que Nelson Garrido asumirá de manera interina la banca del equipo.