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VIDEO. “Yo dormí con una niña de 16 años cuando yo tenía 30 años; reconozco que mi conducta fue egoísta”

El actor Russell Brand ofreció una entrevista donde defendió su inocencia tras las acusaciones de violación en su contra.

Nicolás Lara Córdova

“Yo dormí con una niña de 16 años cuando yo tenía 30 años; reconozco que mi conducta fue egoísta”

“Yo dormí con una niña de 16 años cuando yo tenía 30 años; reconozco que mi conducta fue egoísta” / Jack Taylor

Una nueva polémica ha envuelto al comediante y actor británico, Russell Brand, quien en una reciente entrevista con Megyn Kelly defendió su inocencia tras ser acusado de violación y agresión sexual.

Brand, habló de las acusaciones de agresión sexual contra una menor de 16 años, argumentando que efectivamente esa relación sí existió, pero entregó una polémica declaración.

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“En el Reino Unido, de donde yo soy, la edad de consentimiento es de 16 años. Yo dormí con una joven de 16 años cuando yo tenía 30. A esa edad yo era una persona completamente diferente, más joven e inmaduro”, comentó.

El actor y ex pareja de Katy Perry comentó que durante ese periodo de tiempo tuvo actos cuestionables.

“Reconozco que mi conducta sexual en el pasado fue egoísta y no mostré suficiente consideración sobre cómo esa acción estaba afectando a otras personas”, cerró.

@.challenge.me

Russell Brand tells Megyn Kelly the TRUTH. 🤯 He addresses the 16-year-old allegation, the UK age of consent, and why his past was "selfish" but consensual. Did he cross the line? Let us know! 🗣️#RussellBrand #MegynKelly #CelebrityNews #TrendingNews #hollywooddrama

♬ âm thanh gốc - Kellynews34

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