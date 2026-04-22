“Yo dormí con una niña de 16 años cuando yo tenía 30 años; reconozco que mi conducta fue egoísta” / Jack Taylor

Una nueva polémica ha envuelto al comediante y actor británico, Russell Brand, quien en una reciente entrevista con Megyn Kelly defendió su inocencia tras ser acusado de violación y agresión sexual.

Brand, habló de las acusaciones de agresión sexual contra una menor de 16 años, argumentando que efectivamente esa relación sí existió, pero entregó una polémica declaración.

“En el Reino Unido, de donde yo soy, la edad de consentimiento es de 16 años. Yo dormí con una joven de 16 años cuando yo tenía 30. A esa edad yo era una persona completamente diferente, más joven e inmaduro”, comentó.

El actor y ex pareja de Katy Perry comentó que durante ese periodo de tiempo tuvo actos cuestionables.

“Reconozco que mi conducta sexual en el pasado fue egoísta y no mostré suficiente consideración sobre cómo esa acción estaba afectando a otras personas”, cerró.