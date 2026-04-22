Amplían detención de dos sospechosos por caso Dominic Olortegui: amigos de la desaparecida entregaron detalles clave para el caso

La formalización de los dos detenidos por la desaparición de Dominic Camila Olortegui Quispe fue postergada este miércoles, luego que la Fiscalía Centro Norte solicitara ampliar la detención para concretar nuevas diligencias investigativas pendientes.

Durante la tarde se realizó el control de detención de un hombre y una mujer en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, tras ser capturados por la Policía de Investigaciones (PDI).

Sin embargo, la fiscal Liliana Machuca pidió extender la medida hasta el sábado 25, fecha en que ambos serán formalizados por el eventual delito de homicidio de la joven, desaparecida desde el pasado 12 de marzo.

Mientras la PDI mantiene reserva sobre la identidad de los imputados, amigos de Camila aseguraron haber reconocido a uno de los arrestados al interior del cuartel policial. “Era la persona que nosotros teníamos sospecha del primer día. Entregamos esta información a PDI”, señaló una cercana.

“Nosotros quedamos para adentro”

Según relataron, se trataría de un sujeto vinculado a la comunidad de cartas Pokémon. El hombre habría aparecido cuando comenzaron a difundir la búsqueda en redes sociales, asegurando que mantenía una amistad de años con la joven.

“Nosotros éramos los más cercanos de Camila. Para que él diga que era un amigo de cuatro años, nosotros quedamos para adentro”, afirmó una amiga.

Los cercanos también recordaron que, tras la desaparición, alguien habría utilizado las redes sociales de Camila para simular que estaba bien y que había viajado a Perú.

“Nosotros hicimos preguntas de seguridad para saber si era Camila. Todas las preguntas que hicimos, eran falsas”, relató uno de sus amigos, agregando que luego verificaron que el teléfono seguía en Santiago.