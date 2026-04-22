Egipto revela un misterio histórico: descubren La Ilíada de Homero dentro de una momia / Alison Wright

La comunidad arqueológica mundial se ha visto sorprendida por un enigma descubierto en Egipto: un grupo de la Universidad de Barcelona encontró un fragmento de La Ilíada, de Homero, dentro de una momia, algo sin precedentes.

El hallazgo ocurrió durante excavaciones realizadas entre noviembre y diciembre de 2025 en la necrópolis de Oxirrinco, a unos 190 kilómetros al sur de El Cairo, y fue dado a conocer públicamente este lunes 20 de abril.

La momia se remonta a la época romana, con una antigüedad aproximada de 1.600 años, y pertenecía a un conjunto de tumbas saqueadas y deterioradas por la acción de ladrones.

La magnitud del descubrimiento radica en que es la primera vez que se encuentra un texto griego como parte deliberada del proceso de embalsamamiento, ya que anteriormente estos escritos contenían únicamente elementos de carácter mágico o ritual.

Tras ser analizado, los especialistas identificaron que el texto correspondía a un fragmento del Canto II de la Ilíada, correspondiente al Catálogo de las Naves, en el que se enumeran los contingentes griegos que viajaron hacia Troya.