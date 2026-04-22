Pablo Chill-E incendia las redes y le responde con todo a Lil Pump: “Un país entero riéndose de ti...”

Pablo Chill-E y Lil Pump comenzaron un viral cruce en redes sociales tras un comentario del interprete nacional en una publicación. Pump no se lo tomó bien y le respondió insultado al chileno.

En una fotografía publicada por el rapero estadounidense, donde aparece presumiendo de sustancias, puso en su descripción “smoking dicks”, a lo que Pablo Chill-E comentó “delete” en referencia a la equivocación en el texto que publicó Pump.

El artista nacional explicó posteriormente la razón de su comentario, pero ante el insulto de “Bórrate de la vida, gordo, no vales nada” por parte del cantante norteamericano, comenzó una batalla en historias.

Ampliar

“Esto no es un beef, es un país entero riéndose de ti, hijo de perra. Sigue fumando ñatos, aquí seguiremos curándonos contigo malparido gonorrea”, publicó Pablo Chill-E.

“Yo estoy gordito pero voy al gym y se me pasa, tú eres una puta y un payaso y eso no se puede cambiar”, cerró.