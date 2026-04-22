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Gobierno asegura que se han recortado US$1.980 millones del presupuesto nacional de los 3 mil comprometidos

El director de Presupuestos detalló los avances del recorte del gasto público de 3% para financiar el proyecto.

Mario Vergara

Dirigentes de la Mesa del Sector Publico se dirigen a entregar propuesta que al Ministerio de Hacienda sobre el reajuste a los sueldos, FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

Dirigentes de la Mesa del Sector Publico se dirigen a entregar propuesta que al Ministerio de Hacienda sobre el reajuste a los sueldos, FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO / SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio inicio este miércoles al debate de la “megarreforma” económica del gobierno de José Antonio Kast. La jornada estuvo marcada por un clima de escepticismo parlamentario, donde incluso antes de la exposición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, legisladores de oposición exigieron transparentar quiénes serán los beneficiarios directos de las medidas pro-inversión.

Durante su presentación, Quiroz enfatizó que el objetivo central es recuperar la competitividad: “Sin inversión no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay empleo”, afirmó. Sin embargo, el ambicioso cronograma del Ejecutivo —que pretende despachar la ley totalmente en junio y terminar el trámite en la Cámara el 20 de mayo— fue calificado como “complejo” por los diputados, dado que se acordó integrar a las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo en el análisis.

El impacto esperado en el PIB

El Ministerio de Hacienda detalló las proyecciones de crecimiento acumulado a 10 años que generarían los tres pilares tributarios del proyecto:

Medida TributariaImpacto esperado en el PIB (10 años)
Reducción de tasa a empresas (27% al 23%)+ 2,4%
Invariabilidad tributaria por 25 años+ 1,5%
Reintegración del sistema tributario+ 0,41%
Total Estimado+ 4,31%

Avance del ajuste fiscal: US$1.980 millones

Hacia el cierre de la sesión, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, reveló un dato clave sobre el financiamiento de la administración: de los US$3.000 millones comprometidos como recorte del gasto público (3% del presupuesto), ya se han ejecutado US$1.980 millones.

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Gómez aclaró que este ajuste se ha logrado mediante la revisión de contratos administrativos y cruce de datos, pero subrayó que se han mantenido intactos los presupuestos de ministerios sociales, Defensa, Seguridad y poderes autónomos.

Ante las dudas sobre la “idea matriz” del proyecto y la presión de sectores de izquierda para separar las medidas de reconstrucción por incendios del resto de la reforma, el ministro Quiroz se comprometió a responder cada interrogante en una nueva sesión fijada para este jueves a las 10:30 horas.

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