Ya se van a completar cinco meses de este 2026 y Carlos Palacios sigue sin aparecer en Boca Juniors tras la sinovitis que sufrió en su rodilla derecha. De hecho, su último partido fue en diciembre del año pasado ante Racing de Avellaneda.

Sin embargo, el regreso del chileno a la dinámica del “Xeneize” está más cerca que nunca y desde Argentina ya proyectan una fecha para que el volante ofensivo retorne a las citaciones del entrenador Claudio Úbeda.

Según detalla TyC Sports, el ex Colo Colo ya estaría completamente recuperado de su lesión en la rodilla, por lo que ahora trabaja en su puesta a punto física, tal como se ha visto en diversas imágenes compartidas por el club.

Por lo mismo, la “Joya” no fue considerada en la citación para el duelo de este jueves ante Defensa y Justicia, pero sí viajará a Brasil con la delegación para el partido ante Cruzeiro por Copa Libertadores.

No obstante, se espera que tampoco sume minutos ante la “Raposa”, aunque comenzará a integrarse con normalidad a los entrenamientos junto al resto del plantel. Por ende, el duelo ante Central Córdoba del domingo 3 de mayo aparece como una opción concreta para volver a verlo en cancha.

Sin embargo, además de luchar contra la falta de ritmo competitivo, se encontrará con un escenario complejo en su puesto, ya que, ante su ausencia, quien se ha adueñado del rol de “10” es Tomás Aranda, que con 18 años ya se perfila como una de las figuras del equipo.