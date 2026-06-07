Resultados del Kino que repartió $8.900 millones: números ganadores del sorteo 3237 del domingo 7 de junio
El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.
La noche del domingo 7 de junio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso pozo acumulado.
Para el sorteo 3237 se alcanzaron los $8.900 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 25 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $458.294
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $5.070 millones
- Rekino: $430 millones
- Requete Kino: $120 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- 1 Casa
- 1 SUV
- Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
- 1 viaje
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
- 2 viajes para dos personas o su equivalente a $10.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 5 bonos de $1.000.000
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3237 del Kino
- Kino: 13, 25, 1, 16, 12, 23, 7, 5, 3, 6, 20, 10, 15, 8
- Rekino: 15, 24, 6, 19, 4, 25, 15, 13, 9, 22, 17, 7, 21, 11
- Requete Kino: 11, 25, 19, 22, 8, 23, 10, 15, 18, 16, 7, 24, 17, 4
- Chao Jefe $2.000.000: 22, 1, 3, 25, 23, 4, 2, 16, 19, 14, 10, 13, 12, 6
- Chao Jefe $3.000.000: 2, 13, 16, 7, 21, 8, 6, 24, 19, 12, 18, 10, 25, 14
- Súper Combo Marraqueta: 1, 19, 20, 3, 8, 5, 17, 14, 25, 18, 22, 7, 15, 13
- Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 2, 18, 3, 9, 6, 24, 15, 7, 14, 4, 11, 12, 5, 21
- Premios Especiales viaje para dos personas: 13, 11, 12, 24, 8, 1, 9, 22, 15, 4, 16, 6, 23, 5
- Premios Especiales viaje para dos personas: 16, 23, 5, 14, 17, 11, 7, 8, 25, 1, 18, 20, 22, 9
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