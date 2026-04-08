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VIDEO. Riquelme conoce a un niño chileno con su mismo nombre y su reacción ya es viral: emotivo momento

Un pequeño hincha chileno llamado Román Riquelme cumplió su sueño de conocer al ídolo y actual presidente de Boca Juniors.

Bastián Lizama

@Tato_Aguilera

@Tato_Aguilera

Durante la visita de Boca Juniors a Universidad Católica por la primera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores 2026, un pequeño hincha chileno llamado Román Riquelme vivió un momento inolvidable al conocer a su ídolo, Juan Román Riquelme.

El periodista argentino Leandro Aguilera, de TyC Sports, captó el instante en que el joven fanático conoció al exfutbolista, que actualmente se desempeña como presidente de la institución trasandina.

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En medio del encuentro, el menor le mostró su carnet de identidad a Riquelme para demostrarle que llevaba su mismo nombre. Al ver el documento, el otrora volante abrazó al niño y luego le firmó la camiseta.

El emotivo momento ocurrió en las dependencias del hotel donde se alojó Boca Juniors, instancia en la que el menor fue entrevistado y cumplió su sueño de compartir con su ídolo.

“Esto para mí es cumplir un sueño más. Para mí fue como cumplir un sueño”, dijo el pequeño hincha chileno.

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