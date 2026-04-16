Ante nueva alza de bencina: seis recomendaciones para usar menos combustible / aire images

Esta semana un nuevo informe de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer nuevas alzas en los combustibles, a excepción del kerosene.

Según la estimación entregada el pasado miércoles, la gasolina de 93 octanos subiría $20,2 por litro, mientras que la de 97 octanos lo haría en $22,3.

Ante esta nueva alza, desde Salfa Repuestos indicaron que el consumo de combustible no depende solo del precio, si no que también hay factores asociados al uso y cuidado del vehículo.

“Muchas veces se cree que el gasto de bencina está determinado solo por la conducción, pero la mantención del auto es igual de relevante para lograr un consumo eficiente”, comentaron.

Seis consejos para ahorrar combustible