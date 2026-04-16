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Ante nueva alza de bencina: seis recomendaciones para usar menos combustible

“Muchas veces se cree que el gasto de bencina está determinado solo por la conducción”, comentaron.

Nicolás Lara Córdova

Ante nueva alza de bencina: seis recomendaciones para usar menos combustible

Ante nueva alza de bencina: seis recomendaciones para usar menos combustible / aire images

Esta semana un nuevo informe de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) dio a conocer nuevas alzas en los combustibles, a excepción del kerosene.

Según la estimación entregada el pasado miércoles, la gasolina de 93 octanos subiría $20,2 por litro, mientras que la de 97 octanos lo haría en $22,3.

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Ante esta nueva alza, desde Salfa Repuestos indicaron que el consumo de combustible no depende solo del precio, si no que también hay factores asociados al uso y cuidado del vehículo.

“Muchas veces se cree que el gasto de bencina está determinado solo por la conducción, pero la mantención del auto es igual de relevante para lograr un consumo eficiente”, comentaron.

Seis consejos para ahorrar combustible

  1. Realizar mantenciones preventivas periódicas: Un motor en mal estado o con componentes desgastados exige más energía para funcionar.
  2. Mantener la presión correcta de los neumáticos: Circular con neumáticos desinflados aumenta la resistencia al rodado y el esfuerzo del motor. Esto se traduce directamente en un mayor gasto de combustible.
  3. Adoptar una conducción eficiente: Evitar aceleraciones bruscas y frenadas innecesarias ayuda a optimizar el consumo.
  4. Reducir el peso y mejorar la aerodinámica: Transportar carga innecesaria o conducir con ventanas abiertas a alta velocidad incrementa el consumo. Cada kilo extra influye en el rendimiento del vehículo.
  5. Usar el aire acondicionado con moderación: El sistema de climatización puede aumentar el consumo hasta en un 20%. Por ello, recomiendan utilizarlo solo cuando sea necesario.
  6. Anticiparse a las condiciones del tránsito: Observar el entorno y prever detenciones permite aprovechar la inercia del vehículo, reduciendo el uso del acelerador y el consumo de combustible.

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