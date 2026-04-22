“Deshonesto hasta la punta de los dedos”: chileno arriesga 14 años de cárcel en EE. UU. tras robar a exsecretaria de Seguridad de Trump / Mario Andrés Vergara Escobar

Un ciudadano chileno, identificado como Mario Bustamante Leiva (50), se encuentra en el centro de una controversia judicial en Estados Unidos tras ser procesado por el robo de las pertenencias de Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional. El incidente, ocurrido el 20 de abril de 2025, ha escalado a niveles federales debido a la naturaleza de los objetos sustraídos y la vulneración de la seguridad de una alta funcionaria.

El hurto tuvo lugar en el restaurante “The Capital Burger”, ubicado en las inmediaciones de la Casa Blanca, mientras Noem compartía una cena familiar. Según la fiscalía, Bustamante utilizó una técnica “profesional” para sustraer una cartera Gucci sin que el destacamento de seguridad presente advirtiera el movimiento.

El botín y la caída del sospechoso

En el interior del bolso, la exfuncionaria portaba artículos de lujo y, lo más preocupante para las autoridades, documentos sensibles:

Efectivo: Cerca de US$3.000 destinados a gastos de Pascua.

Cerca de US$3.000 destinados a gastos de Pascua. Artículos de lujo: Una billetera Louis Vuitton modelo Clemence.

Una billetera Louis Vuitton modelo Clemence. Documentación oficial: Su pasaporte, licencia de conducir y la insignia oficial del Departamento de Seguridad Nacional, además de las llaves de su domicilio privado.

La captura de Bustamante fue posible gracias a los registros de las cámaras de seguridad y al rastro digital que dejó al utilizar las tarjetas de crédito de Noem en hoteles y establecimientos comerciales. Tras su detención, se constató que el sujeto mantenía una situación migratoria irregular en suelo norteamericano.

Un historial delictual internacional

La situación procesal del chileno se agravó al revelarse sus antecedentes. En 2014, Bustamante ya había sido condenado en Londres a tres años de prisión por delitos similares. En aquella oportunidad, jueces británicos lo describieron como un criminal “deshonesto hasta la punta de los dedos”, reforzando la tesis del Servicio Secreto de que se trata de un delincuente con trayectoria internacional.

Kristi Noem reaccionó públicamente agradeciendo al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y al Servicio Secreto por la detención. Tras declararse culpable de fraude electrónico y robo de identidad, Bustamante enfrenta una posible condena de 14 años de prisión. Las autoridades estadounidenses han sido tajantes al respecto: una vez cumplida su sentencia, será deportado de forma inmediata, asegurando que el individuo “no volverá a las calles de Estados Unidos”.