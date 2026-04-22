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VIDEO. Hincha “secuestra” cámara en plena transmisión de un partido y obliga a improvisar al canal de TV

Un sujeto tomó la cámara en plena disputa de un partido de Copa Argentina y comenzó a grabarse a sí mismo. La imagen se volvió viral en redes sociales.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Stephen McCarthy

Una imagen insólita se vivió en la Copa Argentina, en el duelo que disputaron Gimnasia y Esgrima de La Plata y Acassuso por los dieciseisavos de final.

Cuando corría el minuto 36 del encuentro, disputado en el Estadio Ciudad de Caseros, uno de los hinchas presentes en el recinto tomó la cámara principal de la transmisión de TyC Sports, sorprendiendo por completo al canal.

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El sujeto giró el aparato y comenzó a grabarse a sí mismo, lo que obligó a la señal a optar por tomas a ras de suelo y repetir jugadas anteriores. La imagen no tardó en viralizarse en redes sociales.

Finalmente, el canal recuperó la normalidad en la transmisión y el encuentro terminó con victoria por 3-0 a favor de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

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