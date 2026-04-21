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Remate de autos por internet: lanzan subasta con vehículos desde 500 mil pesos

La subasta online tendrá autos cero kilómetros y último modelo en su catálogo.

Felipe Romo

Remate de autos por internet: lanzan subasta con vehículos desde 500 mil pesos

Remate de autos por internet: lanzan subasta con vehículos desde 500 mil pesos / Jorge Fuica

Esta semana tendrá lugar un gran remate de vehículos en el marketplace automotriz más grande Chile. Macal llevará a cabo el evento el próximo 23 y 30 de abril.

Serán 45 automóviles disponibles, que abarcan modelos desde 2013 hasta cero kilómetro 2026.

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¿Qué autos estarán disponibles en la subasta y qué precios tendrán?

Según especifica Macal en su sitio web, dentro del catálogo se podrán encontrar autos cero kilómetros, seminuevo o usado. Respecto a los modelos, serán:

  • X70 Plus Jetour, Tucson GL, Tiggo 2, S2 JAC, Rush, Morning, Megane, Impreza, CS15, C3, Boxer, BT50, 700 RAM, 500 DFSK, Mazda 3
  • Berlingo, Landtrek, 3008 Peugeot, Aya, Mokka, 2008 Peugeot y 208.

Respecto a los valores, comenzarán desde los 500 mil pesos dentro de las subastas, y se ofrece un plazo de pago de hasta 48 cuotas.

¿Cuándo será la subasta de autos y cómo participar?

La gran subasta de Macal tendrá lugar el próximo jueves 23 de abril a las 12:00 horas y jueves 30 del mismo mes. Para participar, solo debes ingresar a su portal web oficial, buscar el automóvil que busques y verificar la fecha de subasta.

Luego debes pagar una garantía del vehículo, que se verificará con un comprobante enviado al correo electrónico ingresado. Durante el evento, deberás ingresar como participante con su usuario y contraseña.

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