Multicampeón con Colo Colo sorprende con su nuevo club: jugará en la Segunda División de Uruguay / Oscar Guerra

El exfutbolista de Colo Colo, Gabriel Costa, sorprendió en las últimas horas tras ser anunciado como nuevo refuerzo de un equipo de la Segunda División de Uruguay.

El volante de 36 años fichó por River Plate de Montevideo, club que atraviesa por un difícil presente en el ascenso uruguayo, ya que está colista con apenas un punto en cinco partidos jugados.

Gabriel Costa venía de ser bicampeón en Perú con la camiseta de Universitario, donde tuvo poco protagonismo durante la temporada 2025.

Antes de llegar al fútbol peruano, el mediocampista charrúa conquistó cuatro títulos con Colo Colo, coronándose campeón del Torneo Nacional, la Supercopa y la Copa Chile (x2).