“La Primera B del fútbol chileno es la segunda división más competitiva de Sudamérica, no tengo dudas”

El técnico de Deportes Copiapó, Héctor Almandoz, lanzó duras críticas contra el arbitraje tras la derrota por 1-0 que sufrió en su visita a Deportes Antofagasta por la octava fecha de la Primera B.

El partido, que se definió con un solitario gol de José Bandez, estuvo marcado por una polémica falta dentro del área en contra de Lautaro Palacios, que no fue sancionada como penal por el árbitro central, Francisco Gaggero.

La acción desató la molestia del entrenador argentino, quien fue amonestado con tarjeta por el juez debido a sus airados reclamos. Tras el pitazo final, Almandoz no ocultó su molestia y apuntó directamente al arbitraje, exigiendo además la implementación del VAR en la categoría.

“Hay cosas que ya sinceramente no entiendo, qué es lo que pasa con los árbitros, cuál es el tema, no se les puede pedir nada. Se le pide algo y te sacan amarilla. Hay fouls muy claros, van a cobrar un supuesto penal y no sé si le hablan, no lo cobran. No quiero hablar, porque no es excusa, pero hay prepotencia", señaló el DT.

En esa línea, el técnico de Deportes Copiapó sorprendió con su opinión sobre la Primera y aseguró que es indispensable el uso del VAR. “Yo soy el primero que digo que hay que contar con un VAR en una categoría tan competitiva, terriblemente competitiva como es la Primera B de este fútbol chileno. Para mí, de las segundas divisiones, es la más competitiva. No sé si del mundo, pero de Sudamérica no tengo duda”, afirmó.

“Por lo que sé, no lo van a utilizar. Uno no lo quiere pedir, pero es una realidad que es necesario. Hay que darle la seriedad que se merece la categoría. La Primera B necesita tener el VAR. No sé si le darán la importancia o no, Tobar y toda su gente, las cuales respeto mucho, sé que hacen un buen trabajo. Creo que todos tenemos que ayudar a que esto sea mucho más competitivo y para eso la necesidad del VAR es fundamental. Si lo hacen o no lo hacen es un tema de ellos, pero nosotros tenemos que intentar pedirlo porque es así“, sentenció Almandoz.