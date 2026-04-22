Franco Parisi aclara: esto pasará con los 13 votos del PDG en el proyecto de reconstrucción

El Partido de la Gente (PDG) comprometió de manera unánime el apoyo de su bancada para la votación en general del Plan de Reconstrucción impulsado por el Gobierno en la Cámara de Diputados. El vicepresidente de la colectividad, Franco Parisi, confirmó la total alineación de sus parlamentarios, descartando de plano cualquier tipo de “discolaje” o desmarque en esta primera instancia del trámite legislativo: “Completamente, los 13 votos van a estar ahí”.

Sin embargo, este respaldo de la bancada tiene un límite estricto y no se extiende a la discusión en particular del proyecto, es decir, a la votación detallada de cada artículo. Parisi fue enfático en señalar que comprometer los votos del PDG para el análisis específico sería “faltarle el respeto a las comisiones”, recordando que la iniciativa deberá ser revisada de forma independiente por al menos tres comisiones de la Cámara, señala en entrevista con 24 Horas.

Sobre las próximas etapas de la tramitación, el líder del partido advirtió al Ejecutivo que “para adelante es otra historia, veamos cómo sale la conversación en particular”. En esa línea, dejó la puerta abierta para que sus parlamentarios sigan buscando incorporar modificaciones que beneficien a la clase media, como mecanismos para incentivar la adquisición de viviendas propias, especialmente para mujeres.

Las condiciones del acuerdo

Los 13 votos iniciales del PDG se materializaron luego de tensas mesas de diálogo que, según el propio Parisi, estuvieron a punto de quebrarse. A cambio de este apoyo, la tienda logró que el Gobierno comprometiera el ingreso de un proyecto paralelo –en un plazo estimado de diez días– para implementar la devolución del cobro del IVA en pañales y medicamentos que sean adquiridos con receta médica digital.

Además de esto, el PDG destacó como un triunfo de sus negociaciones el haber conseguido que se mantuviera el impuesto de las pymes en un 12,5% y la exigencia de no modificar la gratuidad en la educación superior para estudiantes mayores de 30 años.

Por otro lado, durante el diálogo quedaron en el camino otras exigencias clave impulsadas por los diputados del PDG, como la restitución de un Fondo de Utilidades Tributables (FUT) enfocado en la inversión en activos y software, y la creación de un subsidio con la devolución del 14% del IVA para el pie de compra de viviendas. Al respecto, Parisi sinceró que estas últimas medidas quedarán guardadas como propuestas para un eventual futuro gobierno de su sector.