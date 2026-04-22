Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente: la ruta y los plazos que la ley de reconstrucción deberá sortear en el Congreso / Mario Andrés Vergara Escobar

Este miércoles ingresó a la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, pieza fundamental de la agenda del gobierno de José Antonio Kast. La iniciativa fue presentada con suma urgencia, lo que impone un plazo fatal de 15 días para su tramitación completa en cada una de las cámaras del Congreso Nacional.

La Comisión de Hacienda fue designada como la “instancia madre” del debate, iniciando formalmente el trámite esta misma tarde con la exposición del ministro de la cartera y el subsecretario. Una vez que esta comisión despache el texto, las materias relativas a Medio Ambiente y Trabajo serán revisadas de manera simultánea por sus respectivas comisiones técnicas para agilizar el análisis de los artículos pertinentes a su área.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo sobre los plazos que “estamos pensando que idealmente el proceso de aprobación en la Cámara quede terminado el 20 de mayo, y que ojalá que esto te quede totalmente despachado durante junio”.

“Vemos una buena calendarización, este proyecto tiene tiene suma urgencia, y vemos también una buena coordinación y muy buen diálogo con otros grupos políticos”, aseguró el jefe de la billetera nacional.

Cronograma y sesiones extraordinarias

El presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Agustín Romero (Republicanos), adelantó que el bloque de trabajo continuará este jueves, con la posibilidad de sesionar en Santiago para facilitar la comparecencia de autoridades. El objetivo del parlamentario es que el proyecto pueda ser votado por la Sala de la Cámara antes del 21 de mayo. Para cumplir esta meta, Romero no descartó sesionar durante la semana distrital, medida que requerirá el acuerdo unánime de los comités parlamentarios.

Al respecto, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), confirmó que ya tiene prevista la consulta a los comités si Hacienda dispone sesionar en los días de trabajo territorial. Alessandri enfatizó que utilizará su facultad legal para dar un tiempo acotado a las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, dado que estas instancias solo revisarán fragmentos específicos del proyecto.

Disposición al debate inmediato

Desde la bancada de Republicanos, el diputado Romero subrayó la disponibilidad total para avanzar en los tiempos que Chile requiere. “Si eso se amerita y existe la posibilidad y el acuerdo de todos los parlamentarios de sesionar durante la semana distrital, vamos a estar siempre disponibles”, sentenció.

La primera sesión de Hacienda, fijada entre las 15:30 y las 17:00 horas de hoy, marca el inicio de una tramitación que el Ejecutivo espera sea fluida. De no mediar acuerdos para sesionar la próxima semana, el trabajo legislativo se retomaría a principios de mayo con la fase de audiencias públicas antes de su votación definitiva.