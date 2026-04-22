Estudio analizó 505 muertes de pacientes con fatiga crónica y revela cuatro factores en común

Una investigación de la Universidad Estatal de Iowa, publicada recientemente en la revista PLOS One, ha arrojado una luz desgarradora sobre la realidad de quienes padecen el síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica (SFC/EM). El equipo, liderado por la kinesióloga Zoe Sirotiak y la psicóloga Hailey Amro, analizó los registros conmemorativos de 505 personas fallecidas para comprender las experiencias vividas por estos pacientes y los factores que contribuyeron a su deterioro.

Aunque el SFC/EM no fue necesariamente la causa directa de muerte en todos los casos, el estudio concluye que la enfermedad tiene un impacto radical en la calidad de vida. Históricamente, a los pacientes se les dijo que sus síntomas eran psicosomáticos (originados en la mente) debido a la falta de marcadores biológicos claros. Sin embargo, la ciencia actual confirma que se trata de una enfermedad biológica con impactos medibles en el cerebro y el cuerpo.

Cuatro pilares de una crisis humanitaria

Del análisis de los testimonios de familiares y amigos, surgieron cuatro temas recurrentes que definen la “sombra” en la que viven estos pacientes:

Negligencia sistémica y fallos institucionales: Dificultades extremas para obtener pensiones por discapacidad y trabas con las compañías de seguros. Negligencia y fallos clínicos: Falta de atención médica competente y el rechazo de profesionales que no validan el dolor del paciente. Desconexión social: Aislamiento profundo y pérdida de amistades y apoyo familiar. Carga personal: Estrés financiero, pérdida de independencia y un dolor “intratable e implacable”.

La brecha de financiación y el riesgo de suicidio

La investigación destaca una disparidad alarmante: la inversión en SFC/EM no es proporcional a su gravedad. Para que la investigación fuera acorde a la magnitud de la enfermedad, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE. UU. tendrían que multiplicar por 40 veces su presupuesto actual para esta área.

Esta falta de recursos y reconocimiento oficial alimenta un sentimiento de desesperanza que, según las autoras, eleva significativamente el riesgo de suicidio. Los obituarios ilustran contextos donde el desprecio de los profesionales sanitarios y el maltrato institucional empujaron a los pacientes al límite.

La reseña concluye con el testimonio de un padre que, tras ver a su única hija vivir en una agonía constante, reflexionó sobre la dureza de la condición: “Hay cosas en este mundo peores que la muerte”. El estudio busca que estas voces impulsen un cambio urgente en la comprensión clínica y el apoyo financiero para millones de afectados en todo el mundo.