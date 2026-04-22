Quién es Ana Victoria Quintana, la subsecretaria cuestionada por llamar al “autocuidado” ante la delincuencia

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quedó en el centro de la polémica luego de referirse a las medidas que debiera adoptar la ciudadanía frente a la inseguridad.

Sus declaraciones surgieron en medio de la presentación del nuevo reporte semanal de homicidios impulsado por el Gobierno. En entrevista con 24 Horas, la autoridad explicó que el sistema busca entregar una “foto” del momento para mantener informada a la población.

Sin embargo, al ser consultada por acciones concretas, sostuvo que se requieren “medidas de resguardo personal” y añadió que “la gente sabe dónde está el problema en su barrio y probablemente va a evitar pasar por ahí”.

Quintana también señaló que no podía definir conductas específicas para cada persona, ya que “dentro de la madurez y la responsabilidad, y las capacidades de autocuidado, las tiene que tomar”.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, respondió que “enfrentar el crimen organizado es deber del Estado, no de las familias”, y llamó a la subsecretaria a que no “renuncie a su responsabilidad y desconozca su rol”.

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¿Quién es Ana María Quintana?

Ana Victoria Quintana es abogada titulada en la Universidad Central y cuenta con un magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Además, posee especializaciones en delitos sexuales, familia e infancia y gestión de procesos.

Su trayectoria profesional comenzó en el Servicio Nacional de Menores, donde trabajó en el área jurídica de maltrato infantil. Luego ingresó al Ministerio Público como fiscal, desempeñándose principalmente en la Fiscalía Metropolitana Sur, con foco en delitos sexuales, violencia intrafamiliar y casos de alta connotación pública.

Antes de asumir en el Gobierno, Quintana militaba en el Partido Nacional Libertario, colectividad vinculada a Johannes Kaiser, aunque congeló su participación al incorporarse al Ejecutivo.