A 40 días de iniciada la nueva administración del Presidente José Antonio Kast, el alcalde de Renca, Claudio Castro, realizó un crítico diagnóstico sobre la gestión del Ejecutivo, apuntando principalmente a las falencias en materia de seguridad y a las consecuencias económicas que traerá el plan de reconstrucción nacional para las arcas municipales.

En conversación con el programa De esto se habla, el jefe comunal aseguró que “este es el flanco más débil que tiene el actual gobierno” en referencia a la seguridad. Castro cuestionó que, pese a ser una promesa central de la campaña presidencial, hasta el momento no se ha visto un plan ni un despliegue territorial. Indicó que en su comuna los operativos continúan realizándose de manera directa con Carabineros y la PDI, pero subrayó una preocupante “ausencia del gobierno” y de sus autoridades delegadas en el territorio.

El golpe a los presupuestos municipales

Otro de los ejes de preocupación abordados por el alcalde fue la denominada “megareforma” o plan de reconstrucción. Si bien Castro reconoció que eliminar el pago de contribuciones es una medida popular con alto respaldo ciudadano, advirtió que en la práctica es regresiva: “Lo que tú haces acá (...) es dejar de cobrarle a las personas más ricas de la población para generar programas de redistribución territorial”.

El impacto en comunas vulnerables sería severo. Castro explicó que el 30% de los ingresos de Renca dependen del Fondo Común Municipal (el cual se nutre de las contribuciones). De concretarse esta exención tributaria, el municipio dejaría de percibir unos 400 millones de pesos. A este déficit se suma el incremento en los costos operativos locales, como el alza en los combustibles, que ya ha significado un gasto extra de otros 400 millones de pesos para la flota municipal de seguridad e inspección. En paralelo, alertó sobre los efectos de la crisis económica en la población, revelando que la cantidad de vecinos que llegan al municipio a buscar alimentos y mercadería ha aumentado en un 70%.

Escuelas Protegidas y violencia juvenil

Respecto al proyecto de ley “Escuelas Protegidas” impulsado por el Gobierno, el alcalde fue tajante al señalar que sus propuestas –como la instalación de detectores de metales– están meramente en la “dimensión simbólica” y no sirven para enfrentar de forma estructural la situación de violencia. Además, criticó duramente la iniciativa de quitar la gratuidad a los estudiantes involucrados en hechos graves, argumentando que “eso va a condenar a esos estudiantes a situaciones” de mayor marginación.

Para Castro, la verdadera urgencia radica en las trayectorias delictuales de los menores. Reveló que “el año pasado en Renca 101 niños participaron de alguna actividad delictual”, incluso portando armas en encerronas, tras fracasar en los programas de protección del Estado y ser capturados por bandas narco. Frente a este escenario, el edil enfatizó que el foco del debate no debe agotarse en los “overoles blancos”, sino en convocar a un grupo transversal para aplicar una política de prevención robusta a largo plazo.