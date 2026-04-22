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VIDEO. El recado de Claudio Bravo a la U y la UC para el Clásico Universitario: “No jugar con miedo”

“Lo que no me ha gustado de los clásicos anteriores es que siento que se juega a no perder”, dijo el excapitán de La Roja.

Javier Catalán

Agencia Uno

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Este sábado 25 de abril se disputará la edición 202 del Clásico Universitario en el Estadio Nacional, donde la U de Chile recibirá a la UC por la fecha 11 de la Liga de Primera.

Ante más de 40.000 personas en el recinto de Ñuñoa, los azules esperan hacer valer su localía y volver a los triunfos tras dos fechas, pero los cruzados no se lo pondrán fácil. Incluso, algunos consideran que el equipo de Daniel Garnero llega como favorito.

Ese es el caso de Claudio Bravo, exarquero de la selección chilena, quien en su rol de panelista en ESPN Chile afirmó que el hecho de competir a nivel internacional le da a los de la precordillera un rodaje distinto. No obstante, también dejó un recado para ambos equipos de cara al choque del sábado.

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“La Universidad Católica viene con un rodaje diferente a la U de Chile, que ha jugado solo el torneo local. Disputar la Copa Libertadores te mejora en muchos aspectos a nivel físico, individual y colectivo, y además viene de ganar de visita, lo que también fortalece al equipo de cara a un clásico”, comenzó señalando el bicampeón de América con La Roja.

Para el exjugador de Colo Colo, Barcelona y Manchester City, entre otros, hay una cuenta pendiente en el fútbol chileno: los clásicos no generan el espectáculo esperado debido al miedo a perder.

Lo que no me ha gustado de los clásicos anteriores es que siento que se juega a no perder, con una sensación de temor, no con ese ímpetu que se veía en otras ediciones. Creo que eso es lo que hay que evitar de ambos lados: no jugar con miedo a perder, sino salir directamente a ganar”, afirmó Bravo.

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