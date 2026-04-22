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VIDEO. Impactante registro muestra asesinato de suegra a exreina de belleza en México: “Me hizo enojar (…) tú eres mío”

Las imágenes exhibirían el momento del ataque en un departamento de la capital mexicana, mientras la principal sospechosa continúa prófuga.

Martín Neut

Homicidio Carolina Flores Gómez

Homicidio Carolina Flores Gómez

La investigación por el asesinato de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, tomó un nuevo rumbo luego de la difusión de un video que situaría a su suegra, Erika Herrera, como presunta autora del crimen ocurrido en Polanco, Ciudad de México.

De acuerdo con las imágenes, Carolina camina hacia una habitación del departamento mientras es seguida por Herrera. Segundos después, se escuchan disparos y gritos.

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En ese momento aparece Alejandro, esposo de la víctima, quien increpa a su madre: “¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, mamá?”.

Según el registro difundido, Erika Herrera responde: “Nada, me hizo enojar (…) tú eres mío (…) ella no”, frase que ahora forma parte de los antecedentes revisados por la Fiscalía capitalina.

Erika Herrera permanece prófuga

El hecho ocurrió el pasado 15 de abril en un inmueble de Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, según El País. Carolina Flores fue encontrada sin vida al interior de la vivienda, mientras que la denuncia formal se presentó al día siguiente.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México mantiene abierta una carpeta por feminicidio y continúa reuniendo pruebas para esclarecer lo ocurrido. En paralelo, Erika Herrera permanece prófuga.

Carolina Flores Gómez era originaria de Ensenada, Baja California, y a los 17 años obtuvo el título de Miss Teen Universe, reconocimiento con el que representó a su estado en distintos certámenes de modelaje.

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