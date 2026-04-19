El astronauta Reid Wiseman compartió en redes sociales un impactante registro del fenómeno conocido como Earthset (“Puesta de Tierra” u “Ocaso de la Tierra”) captado desde el espacio durante su misión.

El video, grabado con un teléfono móvil, muestra el momento en que la Tierra parece ocultarse en el horizonte, en una escena que ha sorprendido a miles de usuarios.

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A través de su cuenta, Wiseman explicó que decidió registrar el momento por tratarse de una experiencia única, comparándola con ver un atardecer desde una playa, pero “desde el asiento más extraño del cosmos”.

El astronauta detalló que el clip fue grabado sin edición, con zoom 8x, logrando una imagen muy similar a la percepción del ojo humano.

El registro también da cuenta del trabajo del resto de la tripulación a bordo de la nave Orion, donde la astronauta Christina Koch capturaba fotografías con una cámara profesional, mientras Victor Glover y Jeremy Hansen observaban el fenómeno desde otra ventana.