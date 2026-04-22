Con Milad presente: aseguran que Conmebol planea crear una nueva competencia a nivel de selecciones

Este jueves 23 de abril se celebrará en Quito el Congreso de Conmebol, instancia a la cual viajaron Pablo Milad, presidente de la ANFP, junto a al secretario general, Jorge Yunge.

En Ecuador se discutirán diversos temas relacionados con el fútbol sudamericano, entre ellos, una posible nueva competencia a nivel de selecciones.

Según información de AS Chile, desde la Confederación se planea crear una Liga de Naciones, replicando lo realizado en el fútbol femenino, con buenos resultados para los organizadores.

Desde Conmebol consideran que avanzar en este nuevo torneo es una de las mejores formas de mantener a las selecciones compitiendo a un alto nivel, ya que, tras la creación de su símil en Europa, se ha vuelto más complejo concretar amistosos ante equipos de ese continente.

Cabe recordar que en Quito también estará presente Gianni Infantino, presidente de la FIFA, por lo que esta instancia aparece como ideal para presentar la idea del proyecto y avanzar en su desarrollo durante los meses posteriores al Mundial 2026.